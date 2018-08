Der US-amerikanische Hersteller Tropos Motors hat auf Basis seines Mehrzweckfahrzeugs namens Able nun eine Version mit höherer Reichweite vorgestellt. Der Able XR soll bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h bis zu 260 km ohne Ladestopp schaffen. Das leichte E-Nutzfahrzeug, das Tropos als wendiges Multifunktionsfahrzeug mit hoher Ladekapazität für den Out- und Indoor-Einsatz bewirbt, soll dank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...