Mitmachen und gewinnen: Wahl zum Online-Broker & Robo-Advisor 2018

Robo-Advisor werden derzeit an den Finanzmärkten heiß diskutiert. Kein Wunder. Wäre es nicht fantastisch, wenn man seine gesamte Geldanlage dem Roboter überlassen könnte und dieser automatisch die bestmögliche Rendite für einen herausholen würde.

Inzwischen sind viele Robo-Advisor am Markt. Einige von ihnen hat die Stiftung Warentest getestet und sie dabei nicht gerade überschwänglich gefeiert. Von den 14 getesteten Anbietern erhielten lautBrokervergleich.de lediglich zwei die Note gut, sechs wurden mit ausreichend oder mangelhaft gekennzeichnet. Der Rest landete im befriedigenden Niemandsland. In der Branche wollte man dies natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Daniel Franke von Brokervergleich.de ist der Ansicht, dass manche Bewertungen schwer nachvollziehbar seien.

Das Fachportal Brokervergleich.de unterhält seit mehr als drei Jahren Deutschlands ersten und einzigen Echtgeld-Test für Robo-Advisor. In insgesamt 16 Anbieter wurde zwischenzeitlich investiert - jeweils in ein Portfolio mit mittlerem Risiko bzw. ein Portfolio, welches nach Angabe der Online-Vermögensverwaltungen die beste Anlagevariante darstellt. Die Performance wird monatlich veröffentlicht. Umso verwunderter dürfte man bei Brokervergleich.de gewesen sein, dass die Stiftung Warentest die Entwicklung der Portfolios nicht bewertete. Laut Daniel Franke lassen sich jedoch bestimmte Aspekte - z. B. die Gebühren - nur in Relation zur Performance richtig einordnen. Ein Anbieter ist nur dann wirklich teuer, wenn mit den hohen Gebühren keine entsprechend gute Performance einhergeht. Daher biete es sich laut Franke nicht an, einfach eine Grenze zu ziehen und Anbieter mit mehr als "1,27 Prozent" im Jahr als mangelhaft abzustrafen. Brokervergleich.de gibt die Performance dagegen generell kostenbereinigt aus.

