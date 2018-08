Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Iberdrola von 7,50 auf 7,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versorger steche unter den Wettbewerbern in Spanien durch sein Wachstum und die nachhaltige Erwirtschaftung freier Barmittel hervor, schrieb Analyst James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2018-08-16/11:28

ISIN: ES0144580Y14