Der Aktienkurs von Bayer bricht am Donnerstagmorgen um 4,2 Prozent ein. Mögliche neue Klagen aus den USA setzen dem Titel zu. Damit geht der Crash beim Chemieriesen in die nächste Runde. Auch wenn er Titel bereits viel verloren hat: Charttechnisch besteht weiteres Abwärtspotenzial. Wie tief die Aktie jetzt nach fallen kann, was Anleger wissen...

