Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Neben der angehobenen Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) sei die wirklich große positive Überraschung der starke Anstieg des Neugeschäfts, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass sich das organische Wachstum des Bezahlsysteme-Anbieters erst gerade so richtig beschleunige und die Dynamik sogar noch weiter anziehen dürfte./tav/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-08-16/11:44

ISIN: DE0007472060