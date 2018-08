Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 80 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Duft- und Aromenhersteller habe im zweiten Quartal mit einem starken organischen Wachstum überzeugt, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe sie die Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2018 bis 2020 erhöht und das Kursziel an ihre langfristigen Wachstumserwartungen angepasst./mf/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2018-08-16/11:49

ISIN: DE000SYM9999