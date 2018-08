Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Leoni nach Zahlen von 55 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe in der Telefonkonferenz einen überraschenden Pessimismus an den Tag gelegt, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verschiedene Belastungen für das zweite Halbjahr 2018 und das kommende Jahr seien genannt worden. Zudem ziele der Autozulieferer beim operativen Gewinn (Ebit) nur noch auf ein Ergebnis unterhalb des Mittelwertes der bisherigen Ausblicksspanne./mf/tih Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-08-16/11:51

ISIN: DE0005408884