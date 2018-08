Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Sixt-Konzern (ISIN DE0007231326/ WKN 723132) hat das beste erste Halbjahr in der Unternehmensgeschichte verzeichnet, so die Sixt SE in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Mobilitätsdienstleister profitierte in den ersten sechs Monaten 2018 und vor allem im saisonal stärkeren zweiten Quartal im In- und Ausland und über alle Kundengruppen hinweg von einer weiter wachsenden Nachfrage. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) entwickelte sich dabei deutlich überproportional zum Umsatz. Es konnte inklusive des im ersten Quartal vereinnahmten Ertrags aus dem Verkauf der Beteiligung an DriveNow auf 326,9 Mio. Euro mehr als verdreifacht werden. Bereinigt um diesen Sonderertrag errechnet sich eine deutliche Steigerung um 27,5%. In den ersten sechs Monaten stieg die bereinigte operative Umsatzrendite im Konzern von 9,6% im Vorjahreszeitraum auf 11,0%. Somit hat der Sixt-Konzern im ersten Halbjahr 2018 seine Rentabilität nochmals deutlich gesteigert und die Position als einer der weltweit profitabelsten Mobilitätsdienstleister weiter gestärkt. ...

