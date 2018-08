Der Rückversicherer Swiss Re zumindest zieht per Mitte Jahr eine vergleichsweise positive Bilanz. So beliefen sich die gesamtwirtschaftlichen Schäden aus Katastrophen im ersten Halbjahr weltweit auf 36 Milliarden US-Dollar. Gegenüber der gleichen Vorjahresperiode, als Schäden in Höhe von 64 Milliarden Dollar verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...