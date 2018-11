Aachen (ots) - Es ist der Internethype: Mitarbeiter eines Kosmetikunternehmens singen in einem Weihnachtslied die kompletten Inhaltstoffe des Anti Falten Gels Biotulin.



Schön, schräg, und mit Dackel als Praktikant. Und mittendrin: Heiner Lauterbach mit seinem berühmten Satz aus der TV-Werbung: "Falten? Kenne ich nicht".



Glaubt man den internationalen Medien, so ist Biotulin u.a. die Wunderwaffe von: Kate Middleton, Meghan Markle, Michelle Obama, Madonna und vielen anderen Celebrities. Biotulin gilt als die natürliche Alternative zu Botulinumtoxin. Biotulin wird in Deutschland produziert.



Doch welche Wirkstoffe sind in dem Wundergel enthalten? Diese Frage wurde von den Mitarbeitern zum Anlass genommen, alle Wirkstoffe in "Jingle Bell" zu verpacken und vorzusingen.



Den kompletten Song finden Sie unter: https://youtu.be/kDfoSvPgKhk



Tipp: Bitte bis zum Schluss anschauen.



Möchten Sie weiterführende Informationen zu Biotulin, so besuchen Sie die Webseite www.biotulin.de



