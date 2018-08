marktEINBLICKE um 12: Der DAX braucht Wirecard

Am Donnerstagmittag kann der DAX leichte Kurszuwächse verbuchen. Der sich abzeichnende positive Start in den US-Handel hilft dabei. Für einen weiteren Paukenschlag sorgt die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060). Nach einer erneut angehobenen Prognose schießt die Aktie des Zahlungsabwicklers zeitweise um mehr als 10 Prozent in die Höhe und damit auf neues Rekordhoch.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,3% 12.196

MDAX +0,5% 26.343

TecDAX +1,5% 2.887

SDAX +0,5% 12.130

Euro Stoxx 50 +0,1% 3.362

Die Topwerte im DAX sind SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600), Münchener Rück (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026) und Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) . Interessant ist auch der Blick nach China. Dort hat der Internetkonzern Tencent (WKN: A1138D / ISIN: KYG875721634) mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen negativ überrascht.

