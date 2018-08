Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für 1&1 Drillisch auf "Hold" mit einem Kursziel von 48,00 Euro belassen. Die Zahlen des Mobilfunkunternehmens für das zweite Quartal seien zwar robust ausgefallen, doch der Preisdruck innerhalb der Branche dürfte anhalten und das Wachstum in den kommenden Jahren bremsen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zugleich gebe es aber die Chance für 1&1 Drillisch, ein Anbieter mit eigenem Netz zu werden. Die positiven Folgen sollten die dafür notwendigen Investitionen auf längere Sicht ausgleichen./mf/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0056 2018-08-16/12:42

ISIN: DE0005545503