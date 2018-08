Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für United Internet auf "Buy" mit einem Kursziel von 58,00 Euro belassen. Die Zahlen des Internet- und Mobilfunkkonzerns seien robust ausgefallen, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investitionen in die Infrastruktur und ein Mobilfunknetzwerk der fünften Generation (5G) sollten sich positiv auswirken, indem sie das Unternehmen flexibler machen und langfristig zu einer verbesserten Margen beitragen dürften./mf/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-08-16/12:44

ISIN: DE0005089031