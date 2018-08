FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub hat seine 50-prozentige Beteiligung an der auf Industrieschmierstoffe spezialisierten Motorex AG Langenthal in der Schweiz an den bisherigen Joint-Venture-Partner verkauft. Die Motorex-Bucher-Gruppe legt dafür 17 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet 15 Millionen Euro) auf den Tisch.

Die beiden Unternehmen seien in den vergangenen vier Jahrzehnten sowohl national als auch international stark gewachsen. Sie wollten in Zukunft getrennt Wege gehen, teilte die Fuchs Petrolub SE mit. Fuchs werde künftig den Schweizer Markt unter der Fuchs-Marke direkt und mit Handelspartnern versorgen.

