Der chinesische Solaranlagen-Hersteller GCL will in den Elektrofahrzeugmarkt einsteigen: Laut "Reuters" ist der Konzern in Gesprächen mit Autobauern, um Anlagen und Produktionslinien in Jurong zu bauen, einer neuen "Öko-Stadt" nahe der chinesischen Metropole Nanjing. GCL wolle seine Expertise im Energiebereich nutzen, um im E-Auto-Markt zu punkten, heißt es in dem Bericht weiter. Aktuell baut der ...

