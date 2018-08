Hier geht's zum Video

Das Pfund Sterling verliert seit Monaten an Wert. Das liegt nicht allein am starken US-Dollar. Pokern die Briten womöglich zu hoch mit dem Brexit? Steigt die Wahrscheinlichkeit des Crash Brexit, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen Crash Brexit, also einen Brexit ohne Vertrag? Wie hoch ist die inzwischen? Was kann das Pfund da noch rumreißen? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth von der Deutschen Bank...