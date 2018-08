Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für 1&1 Drillisch nach dem Bericht zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Kursverluste bei der Aktie des Internet- und Mobilfunkkonzerns seien übertreiben, wobei offensichtlich die Bedenken über höhere Investitionen in die Infrastruktur ausschlaggebend gewesen seien, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der bisherigen Strategie dürfte das Management bei Netzwerkinvestitionen jedoch vorsichtig agieren. Die aktuelle Aktienbewertung biete für Investoren eine Gelegenheit./mf/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-08-16/14:02

ISIN: DE0005545503