Die Baader Bank hat das Kursziel für VTG von 49 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Abschluss der Nacco-Übernahme sei endlich in Sicht, schrieb Analyst Christian Weiz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Gelegenheit für den Waggonvermieter, das Kapital aufzustocken, sei derzeit gut. Zwar könnte der Bedarf zu Finanzierung des Kaufs etwas geringer als, doch wäre es vernünftig am ursprünglichen Plan festzuhalten, also einer Kapitalerhöhung um etwa 300 Millionen Euro./ajx/mis Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2018-08-16/14:08

ISIN: DE000VTG9999