Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Sell" mit einem Kursziel von 3,45 Euro belassen. Eine mögliche Kooperation zwischen United Internet und Deutsche Telekom beim Ausbau des Glasfasernetzes habe unklare Auswirkungen auf das Mobilfunkunternehmen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Telefonica Deutschland könnte sich an den Investitionen beteiligen. Derzeit stelle der fehlende direkte oder indirekte Zugang zum Glasfasernetz eine strukturelle Herausforderung für das Unternehmen dar./mf/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2018-08-16/14:20

ISIN: DE000A1J5RX9