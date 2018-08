IRW-PRESS: Auryn Resources Inc.: Auryn erhöht und schließt Flow-Through-Finanzierung für 7,3 Mio. Dollar

Auryn erhöht und schließt Flow-Through-Finanzierung für 7,3 Mio. Dollar

Vancouver, British Columbia. 16. August 2018. - Auryn Resources Inc. (TSX: AUG) (NYSE American: AUG) (Auryn oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298204) berichtet, dass aufgrund der signifikanten Nachfrage das Unternehmen seine früher angekündigte nicht brokergeführte Flow-Through-Privatplatzierung in Höhe von 4,6 Mio. CAD erhöht und für einen Bruttoerlös von 7,3 Mio. CAD geschlossen hat. Die Platzierung umfasst jetzt ungefähr 2,1 Mio. Flow-Through-Stammaktien (die FT-Aktien) zu einem Preis von 1,60 CAD pro FT-Aktie und ungefähr 2,2 Mio. gemeinnützige Flow-Through-Aktien (die gemeinnützigen FT-Aktien) zu einem Preis von im Durchschnitt 1,80 CAD pro gemeinnütziger FT-Aktie (das Emissionsangebot).

Goldcorp Inc. wird ihre anteilsmäßige Beteiligung an Auryn (ungefähr 12,4%) durch Erwerb von 490.000 Stammaktien von den Käufern der gemeinnützigen FT-Aktien beibehalten.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Emissionsangebots zur Finanzierung des Bohrprogramms auf Committee Bay, eines 3.000 Bohrmeter umfassenden Nachfolge-Bohrprogramms auf Homestake Ridge und eines verfeinerten Zielerfassungsprogramms auf dem Projekt Gibson MacQuoid verwenden.

Die FT-Aktien werden sich als Flow-Through-Aktien (gemäß Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada)) eignen. Die gemeinnützigen FT-Aktien werden sich ebenfalls als Flow-Through-Aktien eignen und werden auf einer gemeinnützigen Flow-Through-Basis verkauft werden. Die Bruttoerlöse aus dem Verkauf im Rahmen des Emissionsangebots werden zur Finanzierung der kanadischen Explorationsaufwendungen (gemäß des Income Tax Act (Canada)) verwendet werden, die nicht später als bis zum 31. Dezember 2019 für einen Verzicht durch Investoren im Rahmen dieses bis zum 31. Dezember 2018 gültigen Emissionsangebots anfallen.

Die Aktien dieses Emissionsangebots werden einer viermonatigen Haltefrist unterliegen und wurden in den USA weder angeboten noch registriert. Für das Emissionsangebot wurden insgesamt 350.000 CAD an Vermittlerprovisionen gezahlt.

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS DER AURYN RESOURCES INC.

Ivan Bebek

Executive Chairman

Weitere Informationen zu Auryn Resources Inc. erhalten Sie über Natasha Frakes, Manager of Corporate Communications unter +1 (778) 729-0600 oder info@aurynresources.com.

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Über Auryn

Auryn Resources ist ein technisch orientiertess Junior-Bergbauunternehmen mit Fokus auf Steigerung des Unternehmenswerts mittels Projektakquisition und Entwicklung. Das Managementteam ist sehr erfahren und hat eine beeindruckende Erfolgsgeschichte. Es hat ein umfangreiches Team sowie ein ausgezeichnetes Goldexplorationsportfolio zusammengestellt. Auryn konzentriert sich auf skalierbare hochgradige Goldlagerstätten in bestehenden Bergbau-Rechtsprechungen einschließlich der Goldprojekte Committee Bay und Gibson MacQuoid in Nunavut, des Goldprojekts Homestake Ridge in British Columbia und eines Portfolios mit Goldprojekten im südlichen Peru durch Corisur Peru SAC.

Zukunftsgerichtete Information

Diese Pressemitteilung schließt bestimmte Aussagen ein, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Information ist Information, die eine implizierte zukünftige Leistung und/oder Informationsprognose einschließt einschließlich Informationen hinsichtlich oder in Zusammenhang mit der Akquisition und dem Besitzanspruch auf Mineralkonzessionen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich (entweder positiv oder negativ) von irgendwelchen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen wesentlich unterscheiden, die von solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die Leser sollten sich auf die Risiken beziehen, die im Jahresbericht des Unternehmens und MD&A für das Jahr mit Ende 31. Dezember 2017 und in nachfolgenden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtbehörden eingereichten Offenlegungsdokumenten, erhältlich bei www.sedar.com, und dem Registrierungsstatement des Unternehmens auf Formblatt 40-F, eingereicht bei der United States Securities and Exchange Commission und verfügbar unter www.sec.gov, besprochen werden.

US-Investoren

Diese Pressemitteilung soll kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf sein auch wird es keinen Verkauf der angebotenen Aktien in irgendeiner Rechtssprechung geben, in der solch ein Angebot, Aufforderung oder Verkauf ungesetzlich sein würde. Die Stammaktien wurden nicht und werden nicht gemäß des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der United States Securities Act) oder irgendwelcher anderen staatlichen Wertpapiergesetze registriert und werden in den USA oder an oder zum Vorteil von US-Personen (gemäß der Vorschrift S des United States Securities Act) weder angeboten noch verkauft, sofern sie nicht gemäß des United States Securities Act und zutreffender staatlicher Wertpapiergesetze registriert oder von solchen Registrierungsvorschriften befreit wurden.

Die Toronto Stock Exchange hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44319

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44319&tr=1

