In den letzten Jahren profitierte NVIDIA (WKN:918422) von der steigenden Nachfrage nach seinen branchenführenden Grafikprozessoren (GPUs). Die Zahl der Gamer wächst, und die breite Akzeptanz der Prozessoren für künstliche Intelligenz (KI) hat dem Unternehmen ein ganz neues Wachstumsfeld eröffnet. Die Aktie ist in den letzten drei Jahren um fast 1.000 % und im Jahr 2018 um 65 % gestiegen. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse werden die Investoren genau aufpassen, wenn NVIDIA seinen Finanzbericht für das zweite Quartal 2019 nach Börsenschluss am Donnerstag, den 16. August, veröffentlicht. Schauen wir uns die jüngsten Ergebnisse des Unternehmens an und werfen wir einen Blick auf ...

