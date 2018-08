Die NordLB hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Halbjahreszahlen von 32 auf 29,64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das operative Ergebnis des Betreibers von Einkaufszentren habe sich im Rahmen der Markterwartungen verbessert, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Treiber für das Wachstum sei vor allem das übernommene Olympia Center in Tschechien./tih/ajx Datum der Analyse: 15.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007480204