Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034 Anlass der Studie: Q3 2017/18 Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 16.08.2018 Kursziel: CAD1,45 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von CAD 1,30 auf CAD 1,45. Zusammenfassung: Almonty hat erneut starke Quartalszahlen gemeldet, die über unseren Prognosen lagen. Der Umsatz von Q3 17/18 (bis Ende Juni) hat sich auf CAD22,5 Mio. (FBe: CAD20,5 Mio.; Q3 16/17: CAD11,0 Mio.) mehr als verdoppelt und lag damit fast 30% über dem Wert von Q2 17/18. Das EBIT stieg auf CAD7,5 Mio. (FBe: CAD5,0 Mio.; Q3 16/17: CAD-1,1 Mio.). In Q2 17/18 lag das EBIT bei EUR 5,0 Mio. Die Ergebnisse profitierten von dem Ende 2017/Anfang 2018 verfallenen Festpreisabnahmevereinbarungen während eines Zeitraums steigender Wolfram-APT-Spotpreise sowie höheren Mengen und niedrigeren Stückkosten. Die industrielle Logik deutet immer noch darauf hin, dass der Sangdong-Deal in den nächsten Monaten abgeschlossen werden wird, um die langfristige nicht-chinesische Wolframversorgung für westliche Kunden sicherzustellen. Die im März beschlossene zehnjährige Abnahme für Sangdong unterstützt unseres Erachtens die Verhandlungsposition von Almonty. Angesichts der Verzögerung bei dieser Transaktion betrachten wir die WO3-Lieferungen 2017/18 mit 180.000 MTU (zuvor: 196.000 MTU) nunmehr konservativer. Nichtsdestotrotz veranlasst uns die höhere Rentabilität in Q3 17/18, insbesondere in Los Santos, dazu, unsere EBITDA- und EBIT-Prognosen für das Gesamtjahr um 13,2% bzw. 21,1% zu steigern. Wir erhöhen unser Kursziel auf CAD1,45 (bisher: CAD1,30) und behalten unsere Kaufempfehlung bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from CAD 1.30 to CAD 1.45. Abstract: Almonty has reported another strong set of quarterly numbers which were above our forecasts. Q3 17/18 revenue (to end June) more than doubled to CAD22.5m (FBe: CAD20.5m; Q3 16/17: CAD11.0m) and was also nearly 30% ahead of the Q2 17/18 figure. EBIT jumped to CAD7.5m (FBe: CAD5.0m; Q3 16/17: CAD-1.1m). Q2 17/18 EBIT was EUR 5.0m. The results benefited from the expiry at end 2017/early 2018 of fixed priced offtake agreements during a period of rising tungsten APT spot prices as well as higher volumes and lower unit costs. Industrial logic still suggests to us that the Sangdong deal will be done over the next few months to secure long term non-Chinese tungsten supply for western customers. The ten year offtake for Sangdong agreed in March strongly supports Almonty's negotiating position in our view. However, in the light of the delay in this deal we now take a more conservative view on 2017/18 WO3 shipments and pencil in 180k MTU (previously 196k MTU). Nevertheless, higher than expected Q3 17/18 profitability, particularly at Los Santos, prompts us to increase our full year EBITDA and EBIT forecasts by 13.2% and 21.1% respectively. We raise our price target to CAD1.45 (previously: CAD1.30) and maintain our Buy recommendation. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16817.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 16, 2018 09:12 ET (13:12 GMT)