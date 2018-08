LION E-Mobility AG: Vorläufige Halbjahreszahlen 2018 der TÜV SÜD Battery Testing GmbH DGAP-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Joint Venture LION E-Mobility AG: Vorläufige Halbjahreszahlen 2018 der TÜV SÜD Battery Testing GmbH 16.08.2018 / 16:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorläufige Halbjahreszahlen der TÜV SÜD Battery Testing GmbH: Das Joint Venture TÜV SÜD Battery Testing GmbH konnte seinen Umsatz zum Halbjahr 2018 zum siebten Mal in Folge steigern: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz um 16,8 % auf 3.434 TEUR (Vorjahr: 2.939 TEUR). Das Gesamtvermögen erhöhte sich insbesondere aufgrund einer unverändert hohen Investitionsquote in Sachanlagen um 1,5% auf nunmehr 13.605 TEUR. Die Kapitalstruktur ist durch eine hohe Eigenkapitalquote von 71,4 % geprägt, die in der Lage ist, das langfristige Wachstum des Unternehmens mit hohen Investitionen zu finanzieren. Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr wiederum - diesmal um 495 TEUR - gesteigert werden, insbesondere durch die Abwicklung zusätzlicher Projekte und Aufträge. Steigende Personalaufwendungen von +350 TEUR aufgrund zusätzlicher Personaleinstellungen, höherer Abschreibungen +47 TEUR und höherer Gemeinkosten +243 TEUR führten in Summe zu einem geringfügig niedrigeren Halbjahresüberschuss von 320 TEUR (-21 TEUR). Das operative Ergebnis (EBITDA) konnte trotz Kostensteigerungen leicht auf 915 TEUR gesteigert werden (+1 TEUR). Kennzahlen zum 30.06.2018: Umsatz aktuelles Jahr/Vorjahr: + 16,8 % Halbjahresüberschuss Jahr/Vorjahr: - 6,2% Bilanzgewinn Jahr/Vorjahr: + 176,7% EBITDA Jahr/Vorjahr: + 0,0% Eigenkapitalquote 30.06.18: + 71,4% Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG (WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU) ist eine Schweizer Holding mit strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem dynamisch wachsendem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Zudem besitzt das Unternehmen Beteiligungen an den Unternehmen Inboard Technologies Inc., Park Here GmbH sowie eliso GmbH. Der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG besteht aus dem Präsidenten Herr Tobias Mayer, Herr Michael Geppert, Herr Roland Bopp, Herr Martin Specht und Herr Alessio Basteri. Das Management der LION Smart GmbH besteht aus Herrn Tobias Mayer und Herrn Walter Wimmer. Geschäftsführer der TÜV SÜD Battery Testing GmbH ist Herr Christian Theeck. Für weitere Informationen zur LION E-Mobility AG besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: www.lionemobility.de Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren. Investor Relations Kontakt: Herr Walter Wimmer Email: ir@lionemobility.de http://www.lionemobility.de LION E-Mobility AG Lindenstrasse 16 6340 Baar Schweiz 16.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LION E-Mobility AG Lindenstraße 16 6340 Baar Schweiz Telefon: +41 (0)41 500 54 11 Fax: +41 (0)41 500 54 12 E-Mail: info@lionemobility.de Internet: www.lionemobility.com ISIN: CH0132594711, CH0132594711 WKN: A1JG3H , A1JG3H Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 714985 16.08.2018

