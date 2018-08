Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach den wegen der Monsanto-Übernahme gestiegenen Prozessrisiken von 98 auf 82 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber zugleich auf "Halten" belassen. Nach Experten-Warnungen über den schlechten Ruf des zugekauften US-Unternehmens habe es nun ein erstes Gerichtsurteil gegeben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Brisanz liege in den weiteren, mehr als 5000 anhängigen Klagen. Wegen der vielen Unklarheiten könne eine höhere Gerichtsinstanz allerdings zu einem völlig anderen Urteil kommen, so dass der Kurssturz der Bayer-Aktie auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren übertrieben erscheine./ck/la Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0096 2018-08-16/17:04

ISIN: DE000BAY0017