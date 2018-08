Unterföhring (ots) -



Nicht ganz fertig? Big Brother scheint im Sommer hitzefrei genommen zu haben. Denn er schickt seine Bewohner bei "Promi Big Brother" in SAT.1 (ab Freitag, 17. August) auf die "Baustelle": Auf 70 Quadratmetern, zwischen Campingklo, Feuerstelle, Kaltwasser-Hahn und Bauwagen, abgeschottet von der Außenwelt müssen sich die Prominenten einrichten und arrangieren. Ohne Privatsphäre, ohne Badezimmer, ohne Betten. Das könnte im wahrsten Sinne des Wortes "hart" werden. Luxusartikel wie Zigaretten, Bier, Campingdusche oder Shampoo können nur mit Münzen aus einem Automaten, dem "Big Spender", gezogen werden. Diese Münzen müssen erst einmal in Herausforderungen erspielt werden. Doch die "Baustelle" hat auch eine Sonnenseite: Die Promis dürfen den ganzen Tag unter freiem Himmel verbringen.



Mit Reality-Star Sophia Vegas, Selfmade-Millionär Fürst Heinz von Sayn-Wittgenstein, Castingshow-Sieger Alphonso Williams, "Marienhof"-Star Nicole Belstler-Boettcher, Internet-Phänomen Katja Krasavice, Model und Frauenschwarm Johannes Haller, TV-Sternchen und Flirt-Expertin Chethrin Schulze, Zehnkampf-Europameister Pascal Behrenbruch und Star-Hellseher Mike Shiva sind die ersten neun Bewohner bereits eingezogen. Wie sich die luxusverwöhnten Promis in ihren ersten Tagen auf der "Baustelle" schlagen, zeigen Jochen Schropp und Marlene Lufen in der großen "Promi Big Brother"-Startshow am Freitag, 17. August, um 20:15 Uhr, live in SAT.1. Außerdem werden am Freitag die drei "Secret Bewohner" live in der Show in Deutschlands prominenteste WG einziehen.



Neu: Die "Zuschauer-Box". Einmal am Tag bekommen die Bewohner eine Box ins Haus geliefert. Nützlich oder Schwachsinn? Was sich in der Box befindet, entscheiden die "Promi Big Brother"-Fans online. Unter www.promibigbrother.de kann gevotet werden, ob die Promis z.B. eine Portion löslichen Kaffee oder ein Mauspad bekommen.



"Promi Big Brother" - Freitag, 17. August bis Freitag, 31. August, täglich live in SAT.1 - jeden Freitag um 20:15 Uhr - täglich um 22:15 Uhr



Hashtag zur Show: PromiBB



