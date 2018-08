Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



NetCents Technology Inc. ("NetCents" oder das "Unternehmen") (CSE: NC) (Frankfurt: 26N) freut sich bekannt geben zu können, dass das Unternehmen aufgrund eingegangener Partner- und Händleranfragen das NetCents Merchant Gateway um fünf neue Coins erweitern wird. Zu den Coins, die das Unternehmen hinzufügen wird, gehören:



- Verge (XVG) - Tron (TRX) - ZenCash (ZEN) - Bitcoin Cash (BCH) - NEM (XEM)



"Wir sehen der Einführung von XEM bei NetCents mit Spannung entgegen", so Kristof Van de Reck, Gründungspräsident von NEM.io. "NetCents bietet eine moderne Zahlungslösung, die Händler bei der erfolgreichen Produktentwicklung in einem Wettbewerbsumfeld auf einem unerschlossenen Markt unterstützt, der durch ein nie zuvor dagewesene Wachstumsrate gekennzeichnet ist."



Im Laufe der kommenden Monate wird das Unternehmen die Coins in das NetCents Merchant Gateway einfließen lassen. Sobald eine Coin Teil des Gateways geworden ist, können Händler besagte Coins sowohl für Online- als auch Offline-Transaktionen akzeptieren. Des weiteren erweitert das Unternehmen seine Instant Settlement AI-Funktion, um die Einfügung der neuen Coins in das Instant Settlement-Programm zu vereinfachen.



"Indem wir diese neuen Coins zu einem Teil von Merchant Gateway machen, bieten wir unseren Händlern und Partnern größere Flexibilität und Kontrolle darüber, auf welche Weise sie Zahlungen in Form von Kryptowährungen von ihren Kunden entgegennehmen", erklärte Clayton Moore, CEO von NetCents. "Wir beabsichtigen, Kryptowährungen als alltägliche Transaktionswährung zugänglich zu machen. Wir hoffen, die weitreichendere Einführung von Kryptowährungen als Zahlungsmethode unterstützen zu können, indem wir unseren Händlern Zugang zu genau den Coins bieten, die sie als gerne als Kryptowährung akzeptieren würden."



Für den Fall, dass Sie als Unternehmen oder Organisation die NetCents-Plattform in Ihre Website integrieren möchten, besuchen Sie bitte https://net-cents.com/business/register und registrieren Sie einen Unternehmensaccount, um das Online-Formular auszufüllen, damit die digitalen Integrations- und Anmeldeprozesse in die Wege geleitet werden können.



Informationen zu Tron



Mit Tron soll ein globales Open-Content-Entertainment-System unter Anwendung von Blockchain-Technologie erstellt werden. Dieses Protokoll macht es für jeden Benutzer möglich, Daten frei zu veröffentlichen, zu speichern und zu besitzen. Die Ausgabe, Verbreitung und der Handel mit digitalen Vermögenswerten durch dezentrale Selbstverwaltung bieten die Grundlage für die Verteilung und das Abonnement von Content, wodurch Content-Ersteller an Einfluss gewinnen und ein dezentrales Content-Entertainment-System geschaffen werden kann. Zu den App-Partnern des Tron-Protokolls gehören Peiwo, Obike, Gifto und Uplive mit einer Gesamtzahl von 4 Millionen Benutzern, was Tron zu einem Blockchain-Protokoll mit der weltweit höchsten Anzahl an dApp-Benutzern macht.



Informationen zu Verge



Verge ist eine dezentrale Währung für Benutzer, die Privatsphäre schätzen. Durch die Anwendung mehrfacher anonymitätsorientierter Netzwerke wie Tor und i2p stellt Verge eine optimierte Version der ursprünglichen Bitcoin-Blockchain dar. Die Währung macht Gebrauch von Multi-Algorithmus-Mining-Support, um Sicherheit zu optimieren und die gleichmäßige Verteilung von Münzen an Miner zu gewährleisten. Eine von Satoshi Nakamoto geschaffene, auf der Bitcoin-Blockchain basierte Kryptowährung mit mehrfachen anonymitätsorientierten Netzwerkadaptionen, die unter den Namen Tor und i2p bekannt sind. Eingeschlossen sind weitere Optimierungen der IP-Obfuskation wie Multi-Algorithmus-Mining-Funktionen und Blackhole-Technologie, die durch vereinfachte Electrum-Transaktionen unmittelbare Transaktionsbestätigungen ohne zentralisierte Autorität ermöglichen. Während Transaktionen übereifrig verschlüsselt werden, sollten wir uns eine Frage stellen. Worin liegt der Sinn verschlüsselter Transaktionen, wenn diese nach wie vor in einer Blockchain-Datenbank mit unabänderlichen Zeitstempeln gespeichert sind, während die IP-Adressen der Benutzer ebenfalls mit einem Zeitstempel versehen sind und im Netzwerk übertragen werden? Verge garantiert den uneingeschränkten Schutz und vollständige Anonymität jeglicher Transaktionen.



Informationen zu ZenCash



Zen ist ein verschlüsseltes End-to-End-System mit Zero-Knowlegde-Technologie in Bezug darauf, welche Kommunikationen, Daten oder Werte geschützt übertragen und gespeichert werden können. Es handelt sich um eine Integration bahnbrechender Technologien, die ein System schaffen, das Innovation durch die Kombination dreier Funktionen vorantreibt, die ursprünglich separat voneinander zum Einsatz kamen: 1) Transaktionen 2) Kommunikation und 3) wettbewerbsfähige Steuerung (competitive governance). Dies erfolgt auf geschützte und anonyme Weise durch die Nutzung einer weltweit vertriebenen Blockchain- und Computing-Infrastruktur. Das System integriert mehrfache branchenführende Technologien zur Einrichtung einer offenen Plattform für "permissionless" Innovation, die sich entsprechend der Benutzerpräferenzen weiter entwickeln kann.



Informationen zu Bitcoin Cash



Bitcoin Cash (BHC) ist eine Hard Fork-Version der ursprünglichen Bitcoin, die Bitcoin in Bezug auf ihr Protokoll, Proof-of-Work-SHA-256-Hashing und 21.000.000-Supply ähnelt und über dieselben Blockzeiten und Vergütungssysteme verfügt. Die zwei bedeutendsten Unterschiede lassen sich in Einschränkungen in Bezug auf die Blockgröße finden. Seit August 2017 ist Bitcoins Blockgröße auf 1MB beschränkt, während BCH 8MB-Blöcke empfiehlt. Zusätzlich wird BCH die Difficulty alle sechs Blöcke anpassen im Gegensatz zu 2016 Blöcken, wie es bei Bitcoin der Fall ist. Bitcoin Cash ist eine Empfehlung des viaBTC-Mining-Pools und der Bitmain-Mining-Group zur Ausführung einer UAHF (User Activated Hard Fork) am 1. August um 12:20 UTC. Sie widersetzten sich der Vereinbarung durch Übereinstimmung (alias BIP-91 oder SegWit2x), entschieden sich für eine Fork der ursprünglichen Bitcoin-Blockchain und schufen so die Neuversion "Bitcoin Cash". Bitcoin Cash kann von BTC-Eigentümern eingefordert werden, die über ihre eigenen Private Keys verfügen oder ihre Bitcoins auf einem Service speichern, der BCH für seine Kunden abspaltet.



Informationen zu Nem



In seiner grundlegendsten Form handelt es sich bei NEM um eine Kryptowährung, die auf Blockchain-Technologie aufbaut. Die NEM-Blockchain stellt eine Optimierung bereits bestehender Blockchain-Technologien dar. Hierbei werden Konzepte anderer Kryptowährungen (wie u.a. Bitcoin) integriert und Erkenntnisse in Betracht gezogen, die akademischer Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Netzwerktheorie entstammen. NEM strebt danach, die Basis für ein dynamisches Kryptowährungs-Ökosystem zu werden, das Wert auf Sicherheit und Trustless Computing legt. NEM wurde mit integriertem Support für MultiSig-Transaktionen und verschlüsselte Nachrichten veröffentlicht. Zusätzlich implementiert das Peer-to-Peer (P2P)-Netzwerk eine modifizierte Version von Eigentrust++, um böswillige Nodes zu identifizieren und ihre Auswirkungen zu minimieren.



Informationen zu NetCents



NetCents ist eine Online-Plattform der nächsten Generation für Zahlungsverarbeitung, die Verbrauchern und Händlern Online-Services für die Verwaltung elektronischer Zahlungen bietet. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die Migration von Bargeld zu digitaler Währung zu erfassen, indem es innovative Blockchain-Technologie einsetzt, um auf diese Weise Zahlungslösungen liefern zu können, die einfach, sicher und sorgenfrei sind. NetCents arbeitet unter anderem mit Finanzpartnern, Mobilbetreibern und Börsen zusammen, um das Benutzererlebnis von Online-Transaktionen reibungsloser zu gestalten.



NetCents Technology ist in das Automated Clearing House ("ACH") integriert und als ein Money Services Business (MSB) bei FINTRAC registriert, was die Sicherheit und den Datenschutz unserer Verbraucher sicherstellt. NetCents kann für Einzahlungen aus 194 Ländern weltweit verwendet werden und bietet Ihnen den Freiraum, mit der Methode Ihrer Wahl zu zahlen - Pay Your Way.



Im Namen des Vorstands von



NetCents Technology Inc.



"Clayton Moore"



Clayton Moore, CEO, Gründer und Direktor



NetCents Technology Inc.



Suite 880, 505 Burrard St (Bentall 1),



Vancouver, BC, V7X 1M4



Warnhinweis im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" gewertet werden könnten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Fakten, die Ereignisse oder Entwicklungen ansprechen, deren Auftreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Unter zukunftsgerichteten Aussagen versteht man Aussagen, die keine historischen Fakten enthalten und in der Regel, jedoch nicht ausschließlich, durch Wörter wie "erwarten", "planen", "voraussichtlich", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "prognostizieren", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dadurch, dass Ereignisse oder Bedingungen auftreten "werden", "würden", "könnten", "mögen" oder "sollten". Obwohl das Unternehmen der Meinung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, sind derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse materiell von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beinhalten Regulierungsmaßnahmen, Marktpreise und die fortlaufende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren sollten sich bewusst sein, dass solche Aussagen keine Garantien für zukünftige Ergebnisse darstellen und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen maßgeblich von den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Überzeugungen, Schätzungen und Ansichten der Geschäftsführung des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgesehen, ist das Unternehmen nicht dazu verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten die Annahmen, Einschätzungen, Meinungen etc. der Geschäftsführung einem Wandel unterliegen.



Bitte besuchen Sie die Unternehmenswebsite unter http://www.net-cents.com oder kontaktieren Sie Gord Jessop, Präsident: gord.jessop@net-cents.com, +1-604-895-7423.



OTS: NetCents Technology Inc newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128707 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128707.rss2