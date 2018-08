FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank verstärkt sich im Geschäft mit vermögenden Kunden mit einem Manager von der Credit Suisse. Claudio de Santis soll ab dem 1. Dezember Europachef des Wealth Management der Deutschen Bank werden, teilte das Frankfurter Institut mit. Er soll in dieser neu geschaffenen Position das Wachstum in der Region beschleunigen.

In den vergangenen fünf Jahren war de Santis für das Private Banking der Credit Suisse in Europa zuständig. In seinem neuen Job wird er an den Leiter des Deutsche Bank Wealth Management, Fabrizio Campelli, berichten.

In den vergangenen Monaten hat die Deutsche Bank nach eigenen Angaben eine Reihe "hochkarätiger Mitarbeiter" eingestellt und Bereiche wie Vermögensplanung, Philanthropie und die Risiko-Rendite-Modellierung ausgebaut. Die Bank setzt verstärkt auf Geschäftsfelder mit stabilen Erträgen. Dazu gehört auch das Geschäft mit vermögenden Kunden.

August 16, 2018 10:57 ET (14:57 GMT)

