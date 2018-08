MBB SE: MBB SE wächst im ersten Halbjahr um 23,9 % auf 240,2 Mio. EUR Umsatz und steigert EBITDA um 26,5 % auf 26,6 Mio. EUR DGAP-News: MBB SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis MBB SE: MBB SE wächst im ersten Halbjahr um 23,9 % auf 240,2 Mio. EUR Umsatz und steigert EBITDA um 26,5 % auf 26,6 Mio. EUR 16.08.2018 / 17:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. MBB SE wächst im ersten Halbjahr um 23,9 % auf 240,2 Mio. EUR Umsatz und steigert EBITDA um 26,5 % auf 26,6 Mio. EUR Berlin, 16. August 2018 - MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat im ersten Halbjahr 2018 seinen Umsatz um 23,9 % auf 240,2 Mio. EUR gegenüber 193,9 Mio. EUR im Vorjahr gesteigert. Das bereinigte EBITDA wuchs um 26,5 % auf 26,6 Mio. EUR, was einer EBITDA-Marge von 11,0 % entspricht. Das Umsatz- und Ergebniswachstum wurde dabei insbesondere durch die Firmen der Segmente Technische Applikationen und Handel & Dienstleistung getrieben. Das bereinigte Konzernergebnis nach Minderheiten beträgt 6,8 Mio. EUR (Vorjahreszeitraum: 8,3 Mio. EUR) oder 1,03 EUR pro Aktie. Im zweiten Quartal 2018 konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum von 27,8 % auf 122,4 Mio. EUR erzielt werden, was die Beschleunigung des Wachstums im Jahresverlauf unterstreicht. Das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal lag mit 13,7 Mio. EUR um 30,0 % höher als im Vorjahr. Das bereinigte Konzernergebnis pro Aktie übertraf mit 0,50 EUR trotz gestiegenem Minderheitsanteil das Ergebnis des Vorjahres. Die Konzernbilanz, die sich durch die Umplatzierung der Aumann Aktien im ersten Quartal besonders positiv entwickelt hat, weist zum 30. Juni 2018 ein Eigenkapital in Höhe von 486,9 Mio. EUR (385,1 Mio. EUR zum 31. Dezember 2017) aus. Bezogen auf die Konzernbilanzsumme in Höhe von 704,7 Mio. EUR beträgt die Eigenkapitalquote 69,1 %. Darüber hinaus stieg die Konzernliquidität zum Ende des ersten Halbjahres auf 370,8 Mio. EUR nach 279,2 Mio. EUR per Ende 2017 und die Nettoliquidität auf 313,3 Mio. EUR nach 222,0 Mio. EUR per Ende 2017. Die positive Entwicklung in allen Tochterfirmen der MBB Gruppe untermauert nach Ansicht des Managements die Prognose eines Umsatzes von mehr als einer halben Milliarde Euro und eines Ergebnisses je Aktie von 2,30 EUR bis 2,45 EUR im Geschäftsjahr 2018. Durch die außerordentliche Kapitalausstattung und hervorragenden Referenzen ist das Management zuversichtlich, das starke Wachstum sowohl organisch als auch durch weitere Akquisitionen fortsetzen zu können. Den vollständigen Halbjahresbericht finden Sie unter www.mbb.com. Über die MBB SE: Die MBB SE ist ein mittelständisches Familienunternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1995 durch organisches Wachstum und Kauf von Unternehmen nachhaltig wächst. Kern des Geschäftsmodells ist die langfristige Wertsteigerung der einzelnen Unternehmen und der Gruppe als Ganzes. Seit Anbeginn war das Geschäftsmodell überdurchschnittlich profitabel - substanzielles Wachstum und nachhaltige Renditen sind auch zukünftig Ziel der MBB SE. Weitere Informationen über die MBB SE finden sich im Internet unter www.mbb.com. --- MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 153 30 Fax +49 30 844 153 33 anfrage@mbb.com www.mbb.com Geschäftsführende Direktoren Dr. Christof Nesemeier (CEO) Dr. Constantin Mang Klaus Seidel Vorsitzender des Verwaltungsrats Gert-Maria Freimuth Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458 16.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MBB SE Joachimsthaler Strasse 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0) 30 844 15 330 Fax: +49 (0) 30 844 15 333 E-Mail: anfrage@mbb.com Internet: www.mbb.com ISIN: DE000A0ETBQ4 WKN: A0ETBQ Indizes: PXAP Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 715015 16.08.2018

ISIN DE000A0ETBQ4

AXC0216 2018-08-16/17:45