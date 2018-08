Der skandalgeplagte Möbelhändler Steinhoff hat ein neues Problem. Die Finanzagentur Reuters meldet, dass eine der größten Steinhoff-Töchter, Mattress Firm, einen Insolvenzantrag erwägt zu stellen. Der größte amerikanische Matratzenhändler hat 3.300 Filialen. Online-Händler und ein Überangebot an stationären Konkurrenten machen dem Marktführer das Leben schwer. Es gibt in den USA mehr Matratzenländen als McDonalds-Filialen. Mattress Firm schließt hunderte Filialen. In den Vorquartalen wurden schon hunderte Filialen zugesperrt. Der Marktanteil beträgt 33 Prozent. In den ersten sechs Monaten verlor der Umsatz vier Prozent auf 1,3 Milliarden Dollar. Noch 2016 kaufte Steinhoff die Matratzenfirma für...

