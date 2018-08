Wirecard stimmt sich schon einmal auf den DAX ein

Auch am heutigen Donnerstag kam der DAX kaum vom Fleck. Eine deutliche Erholung will sich derzeit nicht einstellen. Stattdessen scheint das wichtigste deutsche Börsenbarometer die Zeit bis zu einem weiteren größeren Rücksetzer wie am vergangenen Freitag oder am gestrigen Mittwoch zu überbrücken. Die Handelstage dazwischen sind von einer Seitwärtstendenz oder lediglich marginalen Kursgewinnen geprägt. Im Großen und Ganzen heißt dies aber, dass es für die Kurse nach unten geht.

Das war heute los. Enttäuschend dürfte vor allem der Umstand sein, dass DAX-Anleger nicht einmal die sehr guten Vorgaben aus den USA nutzen konnten. Die Wall Street startete mit deutlichen Kursgewinnen in den heutigen Donnerstaghandel. Hierzulande war von der positiven Stimmung jedoch nur wenig zu spüren. Dem DAX gelang zwischendurch nur ein kleines Plus. Im Fokus stand der Kampf um die Marke von 12.200 Punkten. Allerdings ist es gar nicht lange her, dass Anleger noch auf einen Angriff auf die 13.000-Punkte-Marke gehofft hatten.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX erwischte insbesondere die SAP-Aktie (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600) einen guten Tag. Das Papier legte zeitweise etwas mehr als 2 Prozent an Wert zu. Europas größter Softwarekonzern setzt seit geraumer Zeit auf das stark wachsende Cloud-Geschäft. Obwohl dieses schnell wuchs, trug es nur einen geringen Teil zu den Gesamterlösen bei. Jetzt sagte Konzernchef Bill McDermott gegenüber dem Portal "The Information", dass der Konzern in diesem Jahr erstmals mehr Umsatz mit der Mietsoftware als mit den traditionellen Software-Lizenzen generieren wird.

