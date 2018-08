Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta033/16.08.2018/18:05) - Der Aufsichtsrat der StarDSL AG hat in seiner heutigen Sitzung Christian Werner und Thomas Grausam mit sofortiger Wirkung zum Vorstand der StarDSL AG bestellt.



Sie folgen auf Konrad Hill, der seine Vorstandstätigkeit aus persönlichen Gründen zum Ende des Monats beenden wird. Herr Hill, der ebenfalls Aktionär ist, wird der Gesellschaft auch weiterhin verbunden bleiben. Herr Lithander hat heute sein Amt als AR Mitglied niedergelegt. Der Vorstand bedankt sich bei Herr Lithander für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die StarDSL AG wird in Kürze den Nachfolger für den Aufsichtsrat benennen.



Unternehmensprofil der StarDSL AG Die StarDSL AG ist einer der größten netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter via Satellit in Europa und Marktführer in Polen. Die StarDSL Gruppe bietet seinen Kunden ein umfassendes Portefeuille an Dienstleistungen und Produkten insbesondere aus dem Bereich Internet, Fernsehen (HD) und Telefonie via Satellit an.



Als Satelliten-Service-Provider verfügt die StarDSL AG über keine eigene Netz- und Satelliteninfrastruktur; vielmehr vermarktet sie unter eigenem Namen und auf eigene Rechnung Telekommunikationsdienstleistungen der Satellitenbetreiber Eutelsat und SES ASTRA in Europa. Die mit den genannten Gesellschaften geschlossenen Satelliten-Kapazitätsverträge bilden dabei die Grundlage des operativen Geschäfts, da diese Kapazitäten an ihre Endkunden weiter vermarktet werden.



Neben der Hauptmarke "StarDSL" betreibt die StarDSL AG die Marke "Yato", welche sich ausschließlich auf die Satellitenkommunikation beschränkt.



Die Gesellschaft agiert in den Geschäftsfeldern "Internetzugang für Privat- und Businesskunden via Satellit (DSL-Anschluss, Breitband-Anschluss)" sowie "Fernsehen(HD)" und "Festnetztelefonie (Voice over IP)" via Satellit.



Weitere Informationen: www.stardsl.ag StarDSL AG Heselstücken 19, 22453 Hamburg Telefon: +49 40 30606-0 Telefax: +49 40 30606-131 E-Mail: info@stardsl.ag



(Ende)



Aussender: StarDSL AG Adresse: Heselstücken 19, 22453 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Konrad Hill Tel.: +49 40 30606-0 E-Mail: info@stardsl.ag Website: www.stardsl.ag



ISIN(s): DE000A2AA105 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1534435500545



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 16, 2018 12:05 ET (16:05 GMT)