Hamburg (www.aktiencheck.de) - Schwache Fundamentaldatenentwicklungen und übergeordnete Makrofaktoren sorgten in der vergangenen Berichtswoche für einen erneuten Rückgang bei den Ölpreisen (Brent: 71 US-Dollar/Barrel; -3%), so die Analysten der HSH Nordbank AG. Auf der Seite der Fundamentaldaten sei es in der vergangenen Woche in den USA zum stärksten Öllageraufbau seit März 2017 gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...