Halle (ots) - Die Neuregelung nimmt niemandem etwas weg. Es gibt weiter Frauen, es gibt weiter Männer. Auch kann die Gesetzesänderung nicht abstellen, dass viele Betroffene in Scham und Verunsicherung aufwachsen, dass sie ausgegrenzt und angepöbelt werden. Durchaus denkbar, dass der Begriff "divers"später durch einen treffenderen ersetzt wird. Vorerst aber zeigt er: Die Würde des Menschen ist nicht an die Ausformung als Mann oder Frau geknüpft. Sie gilt für jeden.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200 hartmut.augustin@mz-web.de