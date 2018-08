London vertraut beim Ausbau der Ladeinfrastruktur weiter dem System von Ubitricity und seinem Partner Siemens. Die beiden Unternehmen sollen bestehende Laternen am Straßenrand mit Ladepunkten ausrüsten, an denen Anwohner mit intelligenten Ladekabeln ihre Fahrzeuge laden können. Insgesamt sollen auf diese Weise bis 2020 ganze 1.150 neue Ladepunkte in den verschiedenen Londoner Bezirken entstehen. Wie viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...