Goldman hebt Ziel für Henkel auf 116 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Henkel nach Quartalszahlen von 114 auf 116 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Fulvio Cazzol erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019. Cazzol rechnete nun mit einer etwas höheren Produktivität des Persil-, Loctite- und Schwarzkopf-Herstellers und berücksichtigte zudem die jüngsten Bewegungen am Währungsmarkt.

DZ Bank senkt fairen Wert für Henkel auf 122 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Henkel nach Zahlen von 126 auf 122 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. In Reaktion auf die vom Konsumgüterhersteller für das Geschäftsjahr 2018 nach unten revidierte Prognose für den Gewinn je Aktie (EPS) habe er selbst nun auch seine Ergebnisschätzungen für 2018 und danach leicht reduziert, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

NordLB senkt Ziel für Bayer auf 82 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach den wegen der Monsanto-Übernahme gestiegenen Prozessrisiken von 98 auf 82 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber zugleich auf "Halten" belassen. Nach Experten-Warnungen über den schlechten Ruf des zugekauften US-Unternehmens habe es nun ein erstes Gerichtsurteil gegeben, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Brisanz liege in den weiteren, mehr als 5000 anhängigen Klagen. Wegen der vielen Unklarheiten könne eine höhere Gerichtsinstanz allerdings zu einem völlig anderen Urteil kommen, so dass der Kurssturz der Bayer-Aktie auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren übertrieben erscheine.

DZ Bank hebt fairen Wert für Wirecard auf 178,70 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wirecard nach Halbjahreszahlen von 142,00 auf 178,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Zahlungsabwickler wachse spektakulär und habe mit seinem Geschäftsbericht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Harald Schnitzer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf die angehobenen Mittelfristprognosen und hält daher den aktuellen Aktienkurs für angemessen. Er reflektiere die guten Ertragsperspektiven sowie die Spekulationen um den kurz bevorstehenden Aufstieg in den deutschen Leitindex Dax.

Berenberg belässt Puma auf 'Buy' - Ziel 530 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für die Puma-Aktien nach einer Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 530 Euro belassen. Das Treffen mit Konzernchef Björn Gulden habe zuversichtlich gestimmt, dass der Sportartikelhersteller seine ambitionierte Strategie inklusive der Mittelfristziele verwirklichen dürfte, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrückgang sollten Anleger nun einen frischen Blick auf das Papier werfen.

Deutsche Bank hebt Ziel für Symrise auf 88 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Symrise nach Zahlen von 80 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Duft- und Aromenhersteller habe im zweiten Quartal mit einem starken organischen Wachstum überzeugt, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Entsprechend habe sie die Schätzungen für den Gewinn je Aktie von 2018 bis 2020 erhöht und das Kursziel an ihre langfristigen Wachstumserwartungen angepasst.

Citigroup setzt BP auf 'Focus List' - 'Buy' mit Ziel 650 Pence

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat BP auf die "Focus List Europe" gesetzt. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy" mit einem Kursziel von 650 Pence. Das wachsende Portfolio des Ölkonzerns in seinem Fördergeschäft dürfte für eine gute operative Dynamik sorgen, während sich gleichzeitig die Belastungen aus der Katastrophe im Golf von Mexiko verringerten, schrieb Analyst Alastair Syme in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt unterschätze aktuell noch diese Stärke. BP ersetzt nun auf der Liste die Aktie des Öl- und Energiekonzerns Eni.

DZ Bank hebt fairen Wert für Merck KGaA auf 95 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Merck KGaA nach Zahlen von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Sonderfaktoren hätten das zweite Quartal des Pharma- und Chemiekonzerns belastet, aber das zweite Halbjahr sollte stärker werden, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

HSBC hebt HHLA auf 'Buy' - Ziel hoch auf 23 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 23 Euro angehoben. Mit dem Start der Elbvertiefung stehe ein potenzieller Kurstreiber bevor, der die Bewertung der Aktie des Hafenbetreibers wieder in ein besseres Licht rücke, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erwartungsgemäße Resultate für das zweite Quartal hätten allerdings die strukturellen Schwächen des Hamburger Hafens bestätigt./tih7ajx

Jefferies senkt Ziel für Bayer auf 89 Euro - 'Hold'

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 92 auf 89 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Ian Hilliker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

