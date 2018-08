Globaler Mehrspartenversicherer nutzt cloud-native ökonomische Cyber-Risikomodellierungslösung, um Versicherer bei der Quantifizierung von Cyber-Risiken zu unterstützen

Guidewire Software, Inc. (NYSE: GWRE), der Anbieter der Branchenplattform Property and Casualty (P&C), gab heute bekannt, dass sich die Zurich Insurance Group (Zurich) für Guidewire Cyence Risk Analytics (Cyence) entschieden hat, um das Cyber-Risiko-Wissen und die Erkenntnisse, die die Lösung bietet, zu nutzen, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, Risiken zu erkennen, zu zeichnen und zu bewerten. Zurich wird Cyence weltweit einführen, wobei der Schwerpunkt auf einer verbesserten Analyse und Erkenntnissen bei der Risikoauswahl liegt.

Beispiellose technologische Fortschritte des 21. Jahrhunderts haben die Art des Risikos in der P&C-Versicherungsbranche neu definiert. Die sich ständig weiterentwickelnden Cyberrisiken stellen besondere Herausforderungen dar, darunter die begrenzte Verfügbarkeit traditioneller versicherungsmathematischer Daten, die zur Modellierung dieser Risiken erforderlich sind. Cyence kombiniert ökonomische Modellierung, Cybersicherheit, maschinelles Lernen und Datenerfassung im Internet, um Risikoträgern zu helfen, die finanziellen Auswirkungen von Cyberrisiken einzuschätzen.

"Nach einer gründlichen Suche haben wir festgestellt, dass die Fähigkeiten von Guidewire Cyence Risk Analytics in Kombination mit den Risikoeinblicken von Zurich die Art und Weise stärken werden, wie wir die Herausforderungen der sich schnell verändernden Cyberrisiken von heute angehen", sagte Lori Bailey, Global Head of Cyber Risk, Zurich. "Wir konzentrieren uns darauf, unsere Kunden bei der Bewertung dieser Cyberrisiken zu unterstützen, und dieses Produkt wird uns helfen, bessere Entscheidungen in den Bereichen Underwriting, Preisgestaltung und Unternehmens-Risikomanagement zu treffen, damit wir dieses Ziel erreichen können."

Guidewire Cyence Risk Analytics hilft Zurich bei:

der Verbesserung der Underwriting-Präzision und -Effizienz durch datengesteuerte Risikoselektionstools;

der Quantifizierung der finanziellen Auswirkungen von Cyberrisiken auf Unternehmens- und Portfolioebene und

dem Erzielen besserer Wachstumschancen durch die Fähigkeit der Lösung, die für die Entwicklung neuer Versicherungsprodukte und Markteinführungsstrategien erforderlichen Erkenntnisse zu liefern.

Die Zurich Insurance Group und ihre regionalen Einheiten sind bestehende Guidewire-Kunden eines oder mehrerer InsurancePlatform-Produkte in 10 Ländern. "Wir freuen uns, dass Zurich mit dieser Auswahl ihre Beziehung zu uns erweitert hat", sagte George Ng, Chief Data Officer, Guidewire. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um sie bei der Umsetzung ihrer strategischen Ziele in den Bereichen Wachstum und Unternehmens-Risikomanagement zu unterstützen."

Über Zurich

Die Zurich Insurance Group (Zurich) ist ein führender Mehrspartenversicherer, der seine Kunden in globalen und lokalen Märkten bedient. Mit rund 53.000 Mitarbeitern bietet das Unternehmen in mehr als 210 Ländern und Gebieten eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Schaden- und Unfallversicherung sowie der Lebensversicherung an. Zu den Kunden von Zurich zählen Privatpersonen, Kleinunternehmen, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft Zurich Insurance Group AG (ZURN) ist an der SIX Schweizer Börse notiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt (ZURVY) Programm, das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich finden Sie unter www.zurich.com.

Über Guidewire Cyence Risk Analytics

Guidewire Cyence Risk Analytics umfasst Datenhör- und Risikoanalyseprodukte, die sich auf das Verständnis und die Modellierung neuer und sich entwickelnder Risiken im 21. Jahrhundert konzentrieren. Durch die Kombination von internetbasierter Datenerfassung, adaptivem maschinellem Lernen und Modellierung von Versicherungsrisiken bietet Cyence Risk Analytics Einblicke, die Unternehmen dabei helfen, neue Risiken zu bewältigen, neue Chancen zu nutzen und neue Produkte zu entwickeln.

Über Guidewire Software

Guidewire liefert die Branchenplattform, auf die sich Schaden- und Unfallversicherer verlassen, um sich in einer Zeit des beschleunigten Wandels anzupassen und erfolgreich zu sein. Wir stellen die Software, Services und das Partner-Ökosystem bereit, damit unsere Kunden ihr Geschäft führen, differenzieren und ausbauen können. Wir haben das Privileg, mehr als 350 Unternehmen in 32 Ländern zu betreuen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

