Pionier auf dem Pharmamarkt verzeichnet Umsatzwachstum von 15,268 in drei Jahren

Scientist.com, der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte wissenschaftliche Dienstleistungen, hat heute verkündet, auf der Liste des Inc. Magazine 2018 der 5000 am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Amerika den 9. Platz zu belegen. Scientist.com lag bundesweit auf Platz 2 in der Kategorie Gesundheit und auf Platz 2 im Bundesstaat Kalifornien. Das in San Diego ansässige Unternehmen baut private Marktplätze, die Forschungsunternehmen aus dem Bereich Biowissenschaften mit einem globalen Netzwerk von über 2600 Auftragsforschungsinstituten (Contract Research Organizations, CROs) und Anbietern von wissenschaftlichen Dienstleistungen verbinden.

"Unsere Aufgabe ist es, Wissenschaftler in aller Welt zu fördern und miteinander zu verbinden und bis zum Jahr 2050 eine Heilung aller menschlichen Krankheiten zu ermöglichen", erklärte Kevin Lustig, CEO und Gründer von Scientist.com. "Auf Scientist.com kann ein einzelner, hochqualifizierter Wissenschaftler ein ganzes Arzneimittelentwicklungsprogramm, angefangen beim Konzept bis hin zur klinischen Anwendung, von seinem Laptop aus durchführen, ohne jemals tatsächlich ein Labor zu betreten."

Die Pharmaindustrie gibt jährlich rund 150 Mrd. US-Dollar für die medizinische Forschung aus und stellt in einem durchschnittlichen Jahr etwa 25 neue Medikamente her. Es besteht ein dringender Bedarf an effektiveren Ansätzen für die medizinische Forschung, die Kosten senken, Zeitpläne verkürzen und dazu beitragen, innovative neue Arzneimittel für Tausende von häufig und selten vorkommenden Krankheiten zu erzeugen.

"Wir leisten Pionierarbeit für einen neuen, erheblich effizienteren Ansatz für die medizinische Forschung, bei dem Wissenschaftler alles auslagern außer der Genialität", so Christopher Petersen, CTO und Gründer von Scientist.com. "Wir sind höchst erfreut, dass sich Scientist.com in der Pharma- und Biotechnologiebranche weithin durchsetzt."

Über Scientist.com

Scientist.com ist der weltweit führende Marktplatz für ausgelagerte Forschung. Der Marktplatz vereinfacht die Beschaffung von Forschungsdienstleistungen insgesamt, spart Zeit und Geld und ermöglicht den Zugang zu den neuesten innovativen Tools und Technologien während die Beschaffungsrichtlinien der jeweiligen Organisation jederzeit in vollem Umfang eingehalten werden. Scientist.com betreibt private Unternehmensmarktplätze für die meisten der größten Pharmaunternehmen der Welt, VWR sowie die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH). Seit der Gründung im Jahr 2007 hat Scientist.com über 33 Millionen US-Dollar von Leerink Transformation Partners, 5AM Ventures, Heritage Provider Network, Bootstrap Ventures, von dem Hollywood-Produzenten Jack Giarraputo sowie von anderen Quellen erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter scientist.com.

