Manchester United (NYSE:MANU) gab heute mit der erfolgreichen Einführung der App Manchester United Official, die von der Plattform für digitale Erlebnisse von HCL getrieben wird, einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der digitalen Transformation mit HCL Technologies bekannt. Die Einführung ist Teil der fortlaufenden digitalen Transformation des Clubs mit dem Ziel, den 659 Millionen weltweiten Anhängern von Manchester United eine zeitnahe, ansprechende, personalisierte und einheitliche Erfahrung zu bieten und die Unternehmensstrategie des Clubs zu unterstützen, sich als digitales Sportunternehmen zu etablieren.

Im Mittelpunkt dieser Transformation steht die von HCL entwickelte digitale Plattform, die dem Club einen umfassenden Blick auf Fans über Web- und App-Touchpoints liefert und den Fans eine zentrale Anlaufstelle für alles rund um Manchester United bietet.

Richard Arnold, Managing Director der Manchester United Group, sagt dazu:

"Diese App wird es unseren 659 Millionen Manchester United-Anhängern ermöglichen, sich einfach mit dem Club, den sie lieben, in Verbindung zu setzen, egal wo auf der Welt sie sich befinden. Fans haben nun die Möglichkeit, alle Spiele von Manchester United über die App mit topaktuellen Mitteilungen und Updates zu verfolgen.

"Nur wenige Tage nach ihrer Markteinführung war die App Manchester United Official in 68 Märkten weltweit der Spitzenreiter in den Download-Charts des App Stores in der Kategorie Sport. Außerdem war die App in der Kategorie Sport in weiteren 123 Märkten unter den Top Ten.

"Die App wurde von einem engagierten Projektteam bei HCL Technologies und Manchester United entwickelt, um einen wirklich kooperativen Ansatz für das Projekt zu gewährleisten. Das Team hat nicht nur die neue App und Website erstellt, sondern auch eine erweiterte Basis-Plattform geschaffen, die dem Club die Möglichkeit gibt, sich im Zuge neuer Technologien anzupassen."

Ashish Gupta, Corporate Vice President von HCL Technologies, erklärt:

"Unsere Partnerschaft mit Manchester United bestand aus einer fortlaufenden Co-Innovation. Die Plattform für digitale Erlebnisse von HCL hat zu einer bedeutenden Geschäftstransformation geführt, bei der digitale Produktstrategien und technologische Innovationen kombiniert wurden, um eine überzeugende Benutzererfahrung zu bieten. Die offizielle App von Manchester United hat von einer weltweiten Fangemeinde mit Downloads in über 210 Märkten ausgezeichnete Kritiken erhalten.

"Manchester United ist ein großartiges Beispiel für ein modernes, zukunftsorientiertes globales Unternehmen, das transformative Lösungen zur Realisierung seines digitalen Potenzials einbezieht. Wir sind begeistert, Manchester United bei der Erreichung dieses wichtigen Meilensteins zu unterstützen und freuen uns auf viele weitere erfolgreiche Jahre."

Quelle: https://www.hcltech.com/press-releases/press-releases-business/manchester-united-shoots-success-digital-experience-platform

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180816005736/de/

Contacts:

HCL Technologies

Ajay Davessar

Ajay.Davessar@hcl.com

oder

Elka Ghudial

Elka.Ghudial@hcl.com

oder

Manchester United

Kate Lowe

Kate.Lowe@manutd.co.uk