Medienmitteilung

17. August 2018

Halbjahresergebnis per 30. Juni 2018

PSP Swiss Property mit erfolgreichen Vermietungsaktivitäten. Für FY 2018 wird die Ebitda-Prognose erhöht und die Leerstands-prognose verbessert.

Der Reingewinn (ohne Bewertungseffekte) stieg gegenüber der Vorjahresperiode um CHF 5.5 Mio. oder 6.8% auf CHF 85.6 Mio. Für das Geschäftsjahr 2018 wird ein höherer Ebitda (ohne Bewertungseffekte) von CHF 240 Mio. erwartet. Per Ende 2018 rechnet PSP Swiss Property mit einer tieferen Leerstandsquote von unter 6%.

Immobilienportfolio und Vermietungsaktivitäten

Der Bilanzwert des gesamten Portfolios betrug Ende Juni 2018 CHF 7.342 Mrd. (Ende 2017: CHF 7.046 Mrd.). Bereits im Q1 2018 wurde das von Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. erworbene Immobilienportfolio integriert. Die Büroliegenschaften sind alle zentral gelegen und in einem hervorragenden Zustand. Die Akquisition passt strategisch bestens in das bestehende Anlageportfolio und stärkt die Stellung von PSP Swiss Property insbesondere in der Westschweiz.

Zudem wurde der Neubau "Grosspeter Tower" in Basel fertiggestellt und ins Anlageportfolio umklassifiziert. Entstanden ist eines der markantesten Bauwerke der Stadt mit Hotel und Büroräumlichkeiten. Per Mitte 2018 waren schon rund zwei Drittel der Flächen vermietet, und kürzlich konnten mit der Migros Bank und dem Co-Working-Anbieter Spaces zwei weitere namhafte Mieter akquiriert werden. Dadurch ist der "Grosspeter Tower" fast vollvermietet.

Die Projektentwicklungen wurden planmässig weitergeführt; erfreulich sind die bereits abgeschlossenen Vorvermietungen. Beim Renovationsprojekt gegenüber dem Hauptbahnhof Zürich am Bahnhofplatz 1, Bahnhofquai 9/11/15, wird der Co-Working-Anbieter No18 Ende 2019 einziehen. Die deutsche Hotelgruppe Ruby Hotels & Resorts wird Mieterin am Beatenplatz (Waisenhausstrasse 2/4, Bahnhofquai 7). Die Eröffnung des ersten Ruby-Hotels in Zürich mit rund 210 Zimmern ist für 2021 geplant. Die Restaurationsfläche wird im Herbst 2018 vergeben. Der gesamte Gebäudekomplex wird durch die Renovationsarbeiten und die namhaften Mieter stark an Attraktivität gewinnen.

Bei der Renovationsliegenschaft an der Hardturmstrasse 161 / Förrlibuckstrasse 150 in Zürich-West konnten kürzlich 4'200 m2 an die UBS AG vermietet werden. Bereits seit April 2018 bietet Westhive Co-Working-Räume für Start-ups und Unternehmen in den Bereichen Marketing und Technologie an. Der Mietermix in diesem Bürohaus ist gut diversifiziert, so sind auch Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, IT, Medtech, öffentliche Hand und Energie eingemietet.

An der Förrlibuckstrasse 178/180, Hardturmstrasse 181/183/185, ebenfalls in Zürich-West, wurde im März 2018 mit dem Abbruch der beiden "Orion"-Gebäude begonnen. Bis 2021 wird hier für rund CHF 130 Mio. ein topmodernes Bürohaus erstellt. Der Abschluss eines grösseren Mietvertrags mit einem namhaften Ankermieter könnte bereits in Kürze erfolgen.

Erfolgswirksam werden die ersten Projektentwicklungen, welche nach Fertigstellung ins Anlageportfolio umklassifiziert werden, ab dem Geschäftsjahr 2020. Einzig beim Wohnprojekt "Residenza Parco Lago" in Paradiso, wo sämtliche Wohneinheiten zum Verkauf stehen, werden unter Anwendung von IFRS 15 (Erlöse aus Verträgen mit Kunden) bereits ab dem laufenden Geschäftsjahr erste Verkaufserlöse erfasst.

Im Rahmen der Portfoliobereinigung wurde Ende Juni 2018 die Liegenschaft an der Av. des Morgines 8/10 in Petit-Lancy für CHF 55 Mio. verkauft; der Erfolg (vor Steuern) betrug CHF 2.3 Mio. Ferner stehen auch die Liegenschaft an der Bernerstrasse Süd 167/169 in Zürich und das Entwicklungsprojekt "Bahnhofareal" in Rheinfelden kurz vor dem Verkauf.

Die Leerstandsquote wurde per Ende Juni 2018 erfolgreich auf 6.8?% gesenkt (Ende 2017: 8.2?%). Diese positive Entwicklung war die Folge diverser Neuvermietungen sowie des Verkaufs der Liegenschaft an der Av. des Morgines 8/10 in Petit-Lancy. Vom gesamten Leerstand sind 1.0-Prozentpunkte auf laufende Sanierungsarbeiten zurückzuführen. Von den 2018 auslaufenden Mietverträgen (CHF 29.1 Mio.) waren per Ende Juni 2018 87?% erneuert bzw. verlängert.

Halbjahresergebnis H1 2018

Durch die Anwendung von IFRS 15 (Erlöse aus Verträgen mit Kunden) wurden die Vorjahresperiode H1 2017 sowie das FY 2017 "restated". Die Gewinne aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen werden neu nach der sogenannten Percentage-of-Completion-Methode erfasst. Die Anwendung von IFRS 15 hatte keinen wesentlichen Einfluss auf das H1 2017 bzw. FY 2017 (Details dazu sind im Bericht und in der Präsentation H1 2018 unter www.psp.info ersichtlich).

Der Reingewinn (ohne Bewertungseffekte) betrug in der Berichtsperiode CHF 85.6 Mio. (H1 2017: CHF 80.1 Mio.). Die Zunahme um CHF 5.5 Mio. oder 6.8% resultierte in erster Linie aus gesteigerten Mieteinnahmen sowie einer Erhöhung der aktivierten Eigenleistungen, beides auch im Zusammenhang mit dem Portfoliokauf (Edmond de Rothschild). Der Liegenschaftsertrag erhöhte sich um CHF 2.3 Mio. auf CHF 138.7 Mio. (H1 2017: CHF 136.4 Mio.), die aktivierten Eigenleistungen stiegen um CHF 2.0 Mio. auf CHF 3.3 Mio. (H1 2017: CHF 1.3 Mio.).

Der Betriebsaufwand stieg um CHF 1.9 Mio. auf CHF 29.0 Mio. (H1 2017: CHF 27.1 Mio.). Der Finanzaufwand sank um CHF 1.5 Mio. auf CHF 11.5 Mio. (H1 2017: CHF 13.1 Mio.).

Der Reingewinn (inklusive Bewertungseffekte) erreichte CHF 158.3 Mio. (H1 2017: CHF 94.2 Mio.). Die markante Steigerung gegenüber der Vorjahrsperiode um CHF 64.1 Mio. resultierte hauptsächlich aus der Aufwertung um CHF 91.5 Mio. im Rahmen der periodischen Neubewertung der Liegenschaften (H1 2017: Aufwertung um CHF 17.7 Mio.). Gleichzeitig erhöhte sich indessen der Steueraufwand um CHF 15.7 Mio. auf CHF 40.5 Mio. (H1 2017: CHF 24.8 Mio.). Der Gewinn pro Aktie (inklusive Bewertungseffekte) betrug CHF 3.45 (H1 2017: CHF 2.05). Der Reingewinn pro Aktie (ohne Bewertungseffekte), welcher die Basis für die Dividendenausschüttung ist, betrug CHF 1.87 (H1 2017: CHF 1.75).

Per Ende Juni 2018 betrug das Eigenkapital pro Aktie (Net Asset Value; NAV) CHF 87.17 (Ende 2017: CHF 86.96); zu beachten ist hier die am 11. April 2018 erfolgte Dividendenausschüttung von CHF 3.40 pro Aktie. Der NAV vor Abzug latenter Steuern belief sich auf CHF 105.14 (Ende 2017: CHF 104.22).

Solide Kapitalstruktur

Mit einem Eigenkapital von CHF 3.999 Mrd. (Ende 2017: CHF 3.989 Mrd.) - entsprechend einer Eigenkapitalquote von 53.2% (Ende 2017: 54.0%) - bleibt die Eigenkapitalbasis stark. Das zinspflichtige Fremdkapital betrug CHF 2.591 Mrd. bzw. 34.5% der Bilanzsumme (Ende 2017: CHF 2.491 Mrd. bzw. 33.7%). Unter Ausklammerung von Finanzschulden für eine Festgeldanlage in der Höhe von CHF 125 Mio. betrug die Fremdkapitalverschuldung 33.4?%. Per Stichtag Ende Juni 2018 lag der durchschnittliche Fremdkapitalkostensatz bei 0.92% (Ende 2017: 0.99%). Die durchschnittliche Zinsbindung betrug 3.4 Jahre (Ende 2017: 3.6 Jahre). Aktuell stehen ungenutzte zugesicherte Kreditlinien von CHF 850 Mio. zur Verfügung.

PSP Swiss Property verfügt über Ratings von zwei internationalen Rating-Agenturen: Senior Unsecured Rating A- (Ausblick stabil) von Fitch und Issuer Rating A3 (Ausblick stabil) von Moody's.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 31. Juli 2018 wurde das Grundstück der Baurechts-Liegenschaft an der Zeughausgasse 26 in Bern für CHF 7.9 Mio. gekauft.

Marktumfeld und Ausblick 2018

PSP Swiss Property erwartet, dass sich das prognostizierte Wirtschaftswachstum positiv auf die Nachfrage nach Büroflächen auswirken wird, zumindest an zentralen Lagen. Auch für Ladengeschäfte sind die Aussichten an zentralen Standorten wesentlich besser als in Randregionen. Der Akquisitionsmarkt für Geschäftsliegenschaften dürfte hart umkämpft bleiben.

Der Fokus von PSP Swiss Property liegt unverändert auf der Modernisierung ausgewählter Liegenschaften, der Weiterentwicklung von Arealen und Projekten sowie aktiven Vermietungen. Zukäufe werden primär in den strategischen Hauptmärkten anvisiert, sofern sie langfristig Mehrwerte ermöglichen.

Für das Geschäftsjahr 2018 wird neu ein höherer Ebitda (ohne Bewertungseffekte) von CHF 240 Mio. erwartet (bisherige Prognose: über CHF 235 Mio.; 2017: CHF 242.2 Mio.).

Bei den Leerständen per Ende 2018 wird mit einer tieferen Quote von unter 6% gerechnet (bisherige Prognose: rund 7.5%; Ende Juni 2018: 6.8%).

Kennzahlen

Finanzielle Kennzahlen Einheit 20171 H1 20171 H1 2018 +/-2 Liegenschaftsertrag CHF 1 000 272 454 136 364 138 688 1.7% EPRA like-for-like Veränderung % -1.1 -2.1 0.2 Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften CHF 1 000 83 253 17 739 91 524 Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Wohnungen) CHF 1 000 19 614 1 501 1 683 Erfolg Liegenschaftsverkäufe (Anlageliegenschaften) CHF 1 000 627 308 2 346 Total übrige Erträge CHF 1 000 5 043 3 259 5 031 Reingewinn CHF 1 000 256 890 94 217 158 274 68.0% Reingewinn ohne Liegenschaftserfolge3 CHF 1 000 177 738 80 135 85 601 6.8% Ebitda ohne Liegenschaftserfolge CHF 1 000 242 187 114 503 117 675 2.8% Ebitda-Marge % 81.5 81.1 80.5 Bilanzsumme CHF 1 000 7 384 243 7 515 079 1.8% Eigenkapital CHF 1 000 3 988 560 3 998 519 0.2% Eigenkapitalquote % 54.0 53.2 Eigenkapitalrendite % 6.6 7.9 Zinspflichtiges Fremdkapital CHF 1 000 2 491 087 2 590 740 4.0% Zinspflichtiges FK in % der Bilanzsumme % 33.7 34.54 Portfoliokennzahlen Anzahl Anlageliegenschaften Stück 157 166 Bilanzwert Anlageliegenschaften CHF 1 000 6 383 901 6 729 952 5.4% Brutto-Rendite % 4.2 4.2 4.1 Netto-Rendite % 3.5 3.6 3.5 Leerstandsquote Periodenende (CHF) % 8.2 6.8 Anzahl Areale/Entwicklungsliegenschaften Stück 12 11 Bilanzwert Areale/Entwicklungsliegenschaften CHF 1 000 661 892 612 535 -7.5% Personalbestand Periodenende/Entsprechend Vollzeitstellen Personen 86/81 93/88 Kennzahlen pro Aktie Gewinn pro Aktie (EPS)5 CHF 5.60 2.05 3.45 68.0% Gewinn pro Aktie ohne Liegenschaftserfolge5 CHF 3.87 1.75 1.87 6.8% Ausschüttung pro Aktie CHF 3.406 n.a. n.a. Eigenkapital pro Aktie (NAV)7 CHF 86.96 87.17 0.2% EK pro Aktie vor Abzug latenter Steuern7 CHF 104.22 105.14 0.9% Aktienkurs Periodenende CHF 92.35 92.00 -0.4%

1 Restated, IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers. 2 Differenz zu H1 2017 bzw. Bilanzwert per 31. Dezember 2017. 3 Der "Reingewinn ohne Liegenschaftserfolge" entspricht dem konsolidierten Reingewinn ohne Bewertungsdifferenzen der Liegenschaften, ohne den realisierten Erfolg aus Verkäufen von Anlageliegenschaften und ohne den damit verbundenen Steueraufwand. Der Erfolg aus den Verkäufen von selbst entwickelten Objekten ist hingegen Bestandteil des "Reingewinns ohne Liegenschaftserfolge". 4 Exkl. Fremdkapital über total CHF 125 Mio., welches in Form von Festgeld angelegt ist: 33.4%. 5 Bezogen auf Anzahl durchschnittlich ausstehender Aktien. 6 Für das Geschäftsjahr 2017. Barauszahlung erfolgte am 11. April 2018. 7 Bezogen auf Anzahl ausstehender Aktien.

