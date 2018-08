Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biofrontera-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113, WKN: 604611, Ticker-Symbol: B8F) unter die Lupe. Das Leverkusener Unternehmen habe am Donnerstag bekannt gegeben, dass seine US-Tochtergesellschaft Biofrontera Inc. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...