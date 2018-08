Die erhoffte Korrektur bei CARL ZEISS MEDITeC fand nicht statt. 6,4 Mrd. € Marktwert für den Hersteller von Instrumenten für Augenuntersuchungen, Operationsmikroskope,medizinische Laser und Intraokularlinsen stehen für weiterhin umfangreiche Anwendungen im Weltformat. 1,3 Mrd. € Umsatz sind damit relativ komfortabel bewertet, aber: Die Thüringer bauen ihr Geschäft mit sehr gezielten kleineren Akquisitionen von Spezialisten weiter aus. Die Zeiss-Stiftung mit 59 % Anteil steht dahinter. Meinung in Jena: In diesem Sektor kann man zweigleisig (organisch und akquisitorisch) um 15 bis 18 % p. a. wachsen, wenn die Finanzierungen möglich sind. Ergo: Ein Kauf auf aktuellem Niveau enthält ein technisches Risiko von 10 bis 12 %. Das lässt sich nicht vermeiden, weil der Tagesumsatz nur um etwa 3 Mio. € schwankt. In diesem Fall werden wir die Position ausbauen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 33 vom 18.8.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info