Die britische Investmentbank HSBC hat HeidelbergCement von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 101 auf 76 Euro gesenkt. Analyst John Fraser-Andrews nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie von seiner lange Zeit positiven Einschätzung der Baustoffbranche ein Stück weit Abstand. Er verwies auf die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in Schwellenländern, deren Währungen unter Druck geraten waren, sowie auf ein nachlassendes Wachstum in den USA. Das dürfte Gewinnfortschritte der großen Zementproduzenten begrenzen./mis/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-08-17/08:05

ISIN: DE0006047004