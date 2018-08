Sylt: Eine echte Liebe im Norden

Knapp 38 Kilometer lang, fast 13 Kilometer breit und 20.000 Einwohner. Deutschlands größte Nordsee-Insel ist für viele Menschen eine echte Liebe. Das fing vielleicht schon mit dem ersten Landschulheim-Aufenthalt in der Kindheit an. Eine Insel, die sehr vielseitig ist und schöne Plätze hat. Nicht nur im Sommer, sondern schon jetzt im Frühjahr. Lebensart pur.

Die Anreise ist schon einmal was ganz anderes. Über den Hindenburg-Damm per Autozug (am besten oben stehen, dann ist die Aussicht gigantisch) oder per Fähre über Römö in Dänemark. Beides hat was. Wenn man angekommen ist, muss einem klar sein: Man ist nicht allein! Denn heute hat die Insel 60.000 Gästebetten und im Jahr knapp 900.000 Gäste mit 6,51 Millionen Übernachtungen. Aber das sollte einen nicht abhalten, Sylt näher kennenzulernen. Lebensart ist hier zuhause. Man sieht das schon an der hohen Dichte an Restaurants mit gehobenem gastronomischem Angebot und mit durch Restaurantführer ausgezeichneter Küche. Die Fülle an Michelin-Sternen und der Gault-Millau-Punkten sprechen eine deutliche Sprache.

Bildquelle: Pixabay / Hans

Sylt erleben!

Wanderdünen

Die einzigen Wanderdünen in Deutschland findet man in List! Deshalb steht die Dünenlandschaft, auf der sich diese drei Wanderdünen befinden, auch seit 1923 unter Naturschutz. Das Gelände, das sich über mehrere Kilometer erstreckt, darf nur mit einer Sondergenehmigung im Rahmen einer Führung betreten werden. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden, der Weg führt auf kleinen Pfaden bis zum Fuß der größten Wanderdüne.

www.list.de

Gosch Alte Bootshalle

In der Alten Bootshalle, einer maritim-rustikalen ehemaligen Lagerhalle für Boote, verwöhnt Gosch mit seinen leckeren Fischgerichten und dazu passenden Weinen. Die Bootshalle liegt direkt neben der Nördlichsten Fischbude am Lister Hafen und wurde zu einem außergewöhnlichen Fischrestaurant mit stimmungsvollem Ambiente umgebaut. Traditionell, lecker und dank der Hafenumgebung auf jeden Fall etwas für family & kids.

www.gosch.de

