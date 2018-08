Ansteckungsgefahren. In einer eng miteinander verwobenen Wirtschaftswelt bekommt auch derjenige noch zu spüren, was wo anders in der Welt geschieht, der eigentlich damit gar nichts zu tun hat. Wir sitzen alle in einem Boot. "Das macht Trumps Strategie so gefährlich. Und die Europäische Union so wichtig. Was mit Ländern passiert, die nicht den Rückhalt einer größeren Gemeinschaft haben, sehen wir an der Türkei. Die Lira stürzt durch Sanktionen der USA ins Bodenlose, die Reserven der türkischen Banken dürften bald aufgebraucht sein. Sicherlich ist Trump nicht Verursacher der Probleme der türkischen Wirtschaft. Die Abwesenheit größerer Wirtschaftsverbände aber macht kleine Länder angreifbar, vor allem, wenn sie wirtschaftlich geschwächt sind", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets.

