EASY SOFTWARE AG: Konzern-EBITDA des 1. Halbjahres 2018 unterhalb der Vorjahresvergleichswerte DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis EASY SOFTWARE AG: Konzern-EBITDA des 1. Halbjahres 2018 unterhalb der Vorjahresvergleichswerte 17.08.2018 / 08:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konzern-EBITDA des 1. Halbjahres 2018 unterhalb der Vorjahresvergleichswerte Die EASY SOFTWARE AG (ISIN DE0005634000) erwartet für das 1. Halbjahr 2018 nach den vorläufigen Zahlen ein deutlich unterhalb der Vergleichszahlen des 1. Halbjahres 2017 liegendes Konzern-EBITDA zwischen minus 500 TEUR bis minus 700 TEUR. Gründe hierfür sind im Wesentlichen Verschiebungen von Umsätzen und Erträgen aus Projekten ins zweite Halbjahr sowie vorgezogenen Kosten. Insoweit erwartet der Vorstand, dass diese Effekte bis zum Jahresende teilweise wieder aufgeholt werden können. EASY SOFTWARE AG Der Vorstand Kontakt: Thorsten Eska, CFO 17.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE0005634000 WKN: 563400 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 715111 17.08.2018 CET/CEST

