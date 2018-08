Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Axa von 27 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach der Übernahme des Konkurrenten XL Group dürften sich die Solvabilitätsquote und die Verschuldung des französischen Versicherers stärker erholen als vom Markt aktuell erwartet, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Ausschüttungen an die Anleger sollten deshalb deutlicher erhöht werden als gedacht. Diese neue Dividendenpolitik dürfte der Konzern auf dem Kapitalmarkttag Ende November verkünden./tav/tih Datum der Analyse: 17.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-08-17/08:38

ISIN: FR0000120628