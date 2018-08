Als am vergangenen Freitag die türkische Lira in den freien Fall überging, zog man am deutschen Aktienmarkt den Kopf ein. Denn die Sorge, dass die Türkei im Fall eines wirtschaftlichen Kollapses dort einen ähnlichen Ansteckungs- bzw. Dominoeffekt haben könnte wie damals Griechenland, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. In dieser Woche rutschte auf einmal der chinesische Yuan zum US-Dollar in die Tiefe.

Den vollständigen Artikel lesen ...