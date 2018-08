Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Wirecard nach Zahlen und Anhebung der Unternehmensziele von 115 auf 190 Euro erhöht, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Zahlungsabwickler und Dax-Kandidat habe gute Kennziffern für das zweite Quartal ausgewiesen, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf die neuen Jahresziele habe der Markt bereits gewartet, nachdem sich das Management doch schon einige Male in diesem Jahr positiv geäußert habe./ajx/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-08-17/09:06

ISIN: DE0007472060