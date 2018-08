Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für CRH von 37 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst John Fraser-Andrews nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie von seiner lange Zeit positiven Einschätzung der Baustoffbranche ein Stück weit Abstand. Er verwies auf die nun schlechtere wirtschaftliche Lage in Schwellenländern, deren Währungen unter Druck geraten waren, sowie auf ein nachlassendes Wachstum in den USA. Das dürfte Gewinnfortschritte der großen Zementproduzenten begrenzen. Für Konzerne mit einem hohen US-Anteil wie CRH, Buzzi und Titan Cement bleibt er dennoch optimistisch./ajx/tih Datum der Analyse: 16.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-08-17/09:07

ISIN: IE0001827041